Adana’daki öğrenci servisine saldırıdan karşılıksız aşk çıktı

Adana’da öğrenci servis aracına pompalı tüfekle saldırı düzenledikten sonra intihar eden gencin, karşılıksız aşk beslediği genç kızı vurmak istediği öğrenildi.

Bugün sabah Yüreğir ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi’nde içinde 10 lise öğrencisi bulunan servis aracına pompalı tüfekle 5 el ateş ettikten sonra girdiği fırında intihar eden 25 yaşındaki Aykut Arık’ın karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi F.İ’yi vurmak istediği saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiği belirtildi.