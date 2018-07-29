Adanalı ikiz müzisyenler bir ilki başardı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANALI 15 yaşındaki müzisyen ikiz kardeşler Zeynep ve Bahar Yargı, Rusya'daki Çaykovski Konservatuarı'nın lise kısmına seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Küçük yaşta enstrüman çalmaya başlayan ikiz kardeşler, gerek yurtdışında gerekse yurt içinde birçok etkinlik ve yarışmada birincilik kazandı. Şu an, Moskova Çaykovski Konservatuarı'nın lise kısmında müzik eğitimini sürdüren Yargı kardeşler bu okulun sınavlarını kazanan ve okula devam etme başarısını gösteren ilk Türk çocukları oldu. Zeynep Yargı, geçen sene Moskova'da gerçekleşen 29 Ekim resepsiyonunda Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün isteğiyle piyanoyla İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı'nı çaldı. Gösteriyi Türk ve Rus bürokratlar ilgiyle izledi. 5 yaşından beri piyano çaldığını belirten Zeynep Yargı, "Piyano benim evdeki ilk enstrümanım. Piyanoya başlamamın sebebi ise annem ve babamdır. Piyano olmadan yaşayamam diye düşünüyorum. Kız kardeşimin keman çalması da beni çok mutlu ediyor. İkimizin bir bütün olduğunu düşünmek güzel bir duygu. Bahar piyano çalsaydı böyle düşünmeyebilirdim. Fakat kemanla piyano mükemmel uyuyor" diye konuştu. BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ Keman çalarak kendisini çok daha iyi ifade edebildiğini dile getiren Bahar Yargı ise "Keman çalmaya 5 yaşında başladım. Müzik kendini ifade etmek demektir. Kardeşimle birbirimizin eksiklerini tamamladığımızı düşünüyorum bu da beni çok mutlu ediyor. Rusya özellikle müzik açısından çok verimli bir ülke. Fakat fark ettim ki, burada Türk Klasik Müzik bestecileri pek tanınmıyor. Benim hedefim onların eserlerini Rusya'da ve tüm dünyada tanıtmak" dedi. AİLECE RUSYA'YA TAŞINDIK Sağlık sektöründe çalışan İkiz kardeşlerin babası Birol Yargı ise küçük yaştan itibaren çocuklarının müzik kariyeri için destek olduklarını ve çocuklarının eğitimlerinin sağlıklı ilerlemesi için Rusya'ya taşındıklarını belirtti. Yargı, yurt dışındaki eğitim masrafları için devletten destek beklediklerini belirterek şöyle konuştu: "Biz ebeveyn olarak çocuklarımıza destek vermemiz gerektiğini anladık. Müzik için uygun ekosistemde büyümeleri gerektiğine inandık ve buna göre davrandık. Kızlarım, 2017'de dünyadaki genç yeteneklerin sahne aldığı uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ettiler. Daha sonra Çaykovski Okulu'nun sınavlarına davet edildiler ve sınavı kazandılar. Biz de kızlarımızla birlikte Moskova'ya taşınmak durumunda kaldık. Çünkü yaşları çok küçük ve tek başlarına idare edemezler. Ancak doktora veya lisans öğrencilerine maddi destek var fakat ortaöğretim seviyesine bu destek sunulmuyor. Harika Çocuk Yasası diye bir kanun var. İdil Biret'in, Suna Kan'ın, Gülsüm Onay'ın bu yasa sayesinde yurtdışında okuduklarını biliyoruz. Halen yürürlükte olan bir yasa. Bu konuda çabalarımız var ama sonuç alamıyoruz. Eğitim çok masraflı ve kendi imkanlarımız yeterli olmuyor. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz."

