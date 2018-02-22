Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi. Askerlerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenerek zehirlendiği belirtildi. Askerler tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlar

IHAAW230101-ASA/22-02-2018
- Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi. Askerlerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenerek zehirlendiği belirtildi. Askerler tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
22.02.2018 23:01:01 TSI
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