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Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi. Askerlerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenerek zehirlendiği belirtildi. Askerler tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 23:18 | Son Güncelleme

IHAAW230101-ASA/22-02-2018 - Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi. 22.02.2018 23:01:01 TSI NNNN

IHAAW230101-ASA/22-02-2018

- Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi. Askerlerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenerek zehirlendiği belirtildi. Askerler tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

22.02.2018 23:01:01 TSI
NNNN

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