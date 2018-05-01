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Adana'ya kutlama için gelip, attan düşen genç kadın ağır yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

AT TESLİM EDİLDİ Adana'da Gizem Köse Ömür'ün gezinti amaçlı bindiği sırada üzerinden düşüp yaralandığı at, polisler tarafından karakola götürüldü.

AT TESLİM EDİLDİ
Adana'da Gizem Köse Ömür'ün gezinti amaçlı bindiği sırada üzerinden düşüp yaralandığı at, polisler tarafından karakola götürüldü. Atı kiraya veren M.E. (13) ise karakol polisleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Karakolda bir süre bekletilen at, daha sonra M. E.'nin ailesi tarafından tutanak tutularak alındı. Bu arada Gizem Köse Ömür'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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