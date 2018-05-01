Adana'ya kutlama için gelip, attan düşen genç kadın ağır yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine katılmak için Kırşehir'den gelen Gizem Köse Ömür (27), gezinti amacıyla bindiği attan düşüp ağır yaralandı.
Olay, Seyhan Nehri yanındaki Merkez Park yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Adana'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine gelen Gizem Köse Ömür, kenti dolaşırken nehir kıyısında 10 TL karşılığında ata bindi. Gizem Köse Ömür, aniden ürken attan düştü. Ağır yaralanan genç kadın çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, genç kadının düştüğü atın sahibini gözaltına aldı.
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