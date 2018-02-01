HABER

Adana'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 23:03 | Son Güncelleme

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 28 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Şık'ın acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı.

Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık'a acı haber, askeri yetkililerce sağlık ekiplerinin gözetiminde verildi. Ece Şık ile evli olan ve 4 aylık bir bebeği bulunan şehit Halil İbrahim Şık'ın baba evi ve yaşadıkları sokağa Türk bayrakları asıldı. 2 kardeşi bulunan şehidin yakınları ve vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit yakınlarını, vatandaşlar, asker ve polis görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin yarın Adana'da törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.