Adana'ya şehit ateşi düştü

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 28 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Şık'ın acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı.
Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık'a acı haber, askeri yetkililerce sağlık ekiplerinin gözetiminde verildi. Ece Şık ile evli olan ve 4 aylık bir bebeği bulunan şehit Halil İbrahim Şık'ın baba evi ve yaşadıkları sokağa Türk bayrakları asıldı. 2 kardeşi bulunan şehidin yakınları ve vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit yakınlarını, vatandaşlar, asker ve polis görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin yarın Adana'da törenle toprağa verilmesi bekleniyor.
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