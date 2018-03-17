Adapazarı’nda iki ayrı iş yerini kundaklayan şahıs yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki ayrı iş yerini kundaklayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde iki ayrı iş yerini kundaklayan şahıs şehir polis kameralarından tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında H.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hakkında sahtecilik başta olmak üzere 6 farklı suçtan aranması olan ve toplamda 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs, Serdivan ilçesinden çalıntı olan motosikletle gezen T.V. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.