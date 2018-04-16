Malatya’daki darbe girişimi ana davasında yargılanan dönemin eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, esas hakkındaki savunmasını tamamladı. Huduti, darbecilerle bir olmadığını ileri sürerek beratını talep etti.

Yakınca Spor Salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki celsesinde savunmasına devam eden tutuklu sanık dönemin ordu komutanı Adem Huduti, kendisinin darbeci olduğu iddialarını kabul etmeyerek, kalkışma sırasında sadece darbe karşıtı emirler verdiğini iddia etti. Karargahta darbecilerin teslim olmasını sağladıklarını ve derdest ettikleri darbecileri savcıya bildirdiklerini ileri süren Huduti, bu kapsamda 16 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında darbecilerin teslim edilerek gözaltı işlemlerini yaptırdığını söyledi. Huduti, “Tüm adımlarımızı engelleyenler ve sorumluklarını yerine getirmeyenlerin sorumlulukları yok da darbe girişimini engellemeye çalışanların mı sorumluğu var. Darbe girişiminin uzamasının sorumlusu dönemin valisidir” iddiasında bulundu.

Darbe girişimini fark ettiği andan itibaren sonuna kadar aynı tavrı sürdürdüğünü ileri süren Huduti, “Önce darbeden yana, sonra devletten yana olduğum iddiaları çirkindir. Nasıl darbeciysem yanımda silahım bile yoktu. 2. Ordu Karargahı sınırlı personele rağmen darbeye ve darbecilere karşı aktif bir şekilde direnerek, menfur olayların gelişmesini engellemişti” şeklinde konuştu.

Hard diskinde örgüt üyelerinin kendi aralarında mesajlaşmak için kullandığı "Kakao Talk" uygulamasına ait kalıntılar bulunduğu iddiasına da cevap veren Huduti, “Adını ilk defa duyduğum bu uygulamalar, duruşmadan 1-2 gün önce gazetede büyük resmimle yer almış. Bu raporlar ile kaç masumun canı yanmıştır. Bu bilginin basına sızdırılma biçimi de ayrı bir sorundur. Mahkeme öncesi yer alması mahkeme ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” diye konuştu.

İddianamede de yer alan suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Huduti, savunmasının sonunda beraatını talep etti.

Bugünkü celsede ayrıca tutuksuz sanıklar Bülent Kuzucu ve Resul Sayan’da esas hakkında son savunmalarını gerçekleştirdi. Yarın sabah devam edecek olan mahkemede, 7.Ana Jet Üssünde görevli askerlerin son savunmaları alınacak.