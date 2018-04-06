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Adem’in katil zanlısı Türk tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Almanya’nın Bavyera eyaleti İngolstadt kentinde hobi bahçesinde Pazartesi günü ölü bulunan 36 yaşındaki Adem Demirel’in katil zanlısı olarak 41 yaşındaki bir Türk vatandaşının tutuklandığı açıklandı.İngolstadt polisi, Adem Demirel’i bıçak darbeleriyle öldüren Türk’ün tutuklandığını ve cinayetten yargılanacağını duyurdu.

Adem’in katil zanlısı Türk tutuklandı

Almanya’nın Bavyera eyaleti İngolstadt kentinde hobi bahçesinde Pazartesi günü ölü bulunan 36 yaşındaki Adem Demirel’in katil zanlısı olarak 41 yaşındaki bir Türk vatandaşının tutuklandığı açıklandı.
İngolstadt polisi, Adem Demirel’i bıçak darbeleriyle öldüren Türk’ün tutuklandığını ve cinayetten yargılanacağını duyurdu. Polis, cinayetin neden işlendiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
Evli, 7 ve 12 yaşında iki çocuğu olan 36 yaşındaki Adem Demirel, Pazartesi günü hobi bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Demirel’in cenaze namazı, bugün İngolstadt Kocatepe Camii’nde kılındı.

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