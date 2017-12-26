Adil Öksüz, darbe girişiminden 4 ay önce Adana'da sohbet toplantısına katılmış

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana'daki bir otele operasyon düzenlendi. Otel sahibi ve müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 4 ay önce bu otelde sohbet toplantılarına katıldığı, ayrıca otele hizmet sağlayan firmalardan para toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı ortaya çıktı.

Adana'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan merkez Seyhan ilçesi Reşatbey mahallesindeki bir otele yönelik soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve müdürün eşi Z.E. ile resepsiyon memuru A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli K.E.'nin, müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan kişilere ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.