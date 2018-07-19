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Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin 15 yıl hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, Akıncı Üssü'ne yakın bir tarlada yakalanan örgütün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in, 15 yıla kadar hapsi istendi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, Akıncı Üssü'ne yakın bir tarlada yakalanan örgütün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in, 15 yıla kadar hapsi istendi.
Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan sanık Çetin Sönmez katıldı. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti iddia makamına söz verdi. Sanığın örgüt mensubu olduğuna ilişkin tanık beyanlarını okuyan savcı, toplanan deliller ışığında Sönmez'in, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasına karşı söz alan Çetin Sönmez, avukatının görevden çekildiğini, avukat yardımından yararlanamadığını, baro tarafından görevlendirilen avukatıyla görüştükten sonra mütalaaya karşı savunma yapmak istediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, talebini kabul ettiği sanığa, savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı 29 Ağustos 2018'e erteledi.

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