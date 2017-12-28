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Adil Öksüz'ün kayınpederine ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 19:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün tutuklu kayınpederi Cevat Yıldırım'a ev hapsi cezası verildi.

Sakarya'da FETÖ/PDY'nin firari imamı Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, baldızı Emine Şennur Şen ve kayınbiraderinin çalışanı Murat Albayrak'ın yargılandığı davaya devam edildi. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesine Cevat Yıldırım, Emine Şennur Şen ve Murat Albayrak ile sanık avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanan tutuklu sanık Hüseyin Yazıcı, ifadesinde Cevat Yıldırım ve kızı için, "Hala 'Yazıcılar Çetesi' ile adlandırılan kumpas sebebiyle hükümlüyüm. Sanıklardan Cevat Yıldırım, annemin doktoruydu. Cevat Yıldırım'ın ağabeyi Alaattin Yıldırım ile 15 sene öncesinde ev meselesi yüzünden bir husumet yaşandı. 2006-2007 yılında Adil Öksüz ve Metin Sert, benim yanıma gelerek bu konu ile ilgili tartıştılar. Asıl husumeti arttıran bu oldu. Benim başıma ne geldiyse, bu olaylardan sonra geldi. Bunlar bana kumpas kurdu. Bunlar FETÖ'nün başıdır" dedi.

Tanık ifadesinden sonra davayla ilgili görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutuklu hallerinin devamını ve Emine Şennur Şen'le ilgili 'Bylock' verilerinin Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan temin edilmesini talep etti.

Daha sonra savunmasını yapan Cevat Yıldırım, hakimin 'Adil Öksüz' ün nerede olduğunu biliyor musun?' sorusuna bilmediği yönünde cevap vererek, "Adil Öksüz'ün Fetullah Gülen'in talebesi olduğunu bilmiyordum. Damadım olduğu sürece de hissetmedim. Kızım, yani Adil Öksüz'ün eşi Amerika'daki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ü nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem söylerim, bütün ailem mahvoldu onun yüzünden. Darbenin üst kademesinde yargılanan Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli, kardeşinden dolayı zarar görmedi. Bence de doğrusu böyledir. Aynı uygulamanın bizim için de uygulanmasını talep ediyorum. Bizim FETÖ ile bir bağlantımız yoktur" diye konuştu.

Emine Şennur Şen ise savunmasında 7 yaşındaki kızını son görüşünde kızının kendisine 'Yanında kalmak istiyorum anne' dediğini belirterek, "Ben 9 aydır tutukluyum. En son açık görüşmede 7 yaşındaki kızım yanıma geldi. Kızım bana, 'Anne ben de seninle birlikte kalmak istiyorum' dedi. Kızım şu an psikolojik tedavi görüyor. Ben kızlarıma kavuşmak istiyorum. Ailemiz bu Adil Öksüz belası yüzünden 1 buçuk yıldır sıkıntı çekiyor" dedi.

İfadelerden sonra söz alan avukatlar sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Cevat Yıldırım'ın tutukluluk halinin 'ev hapsine' çevrilmesine, kızı Emine Şennur Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hakim, Yıldırım'ın oğlunun çalışanı Murat Albayrak'ın ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına hükmetti.

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