Adilcevaz'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'ın Adilcevaz ilçesinde, refüje çarparak takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Zeki Zortuk yönetimindeki 06 DV 1334 plakalı kamyonet, refüje çarparak takla attı. Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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