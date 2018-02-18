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Adım adım takip etti apartmanda dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 17:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi kızı evine kadar adım adım takip edip apartmanda genç kıza saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda bir şüphelinin, üniversiteli genç kızı adım adım takip edip girdiği apartmanda saldırdığı ve hızla binadan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, bir apartmanda oturan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki E.Ö, okuldan çıkıp evine gidiyordu.

Genç kız, oturduğu dairenin apartman kapısını açtı ve içeriye girdi. Bu sırada şüpheli de kapıyı tutarak aynı apartmana giriş yaptı. Merdivenlerden çıkan genç kızı durduran zanlı, iddiaya göre burada E.Ö.'nün boğazını sıkıp saçlarını çekti. Genç kız, şüphelinin elinden kurtulup koşarak evine girdi. Zanlı ise hızla olay yerinden kaçtı.

KAMERALARA YANSIDI

Şüphelinin, üniversite öğrencisi kızı adım adım takip etmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde genç kızı takip eden kişi arkasından gelerek aynı apartmana giriyor. Saldırgan bir süre sonra apartmandan hızla çıkıp kaçıyor. Olayın ardından, E.Ö. polise giderek şikayetçi olmuştu.

Üniversite öğrencisi genç kızı adım adım takip edip apartmanda saldıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alınan zanlının işlemleri sürüyor.

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Zeytinburnu üniversiteli genç Takip apartman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kayıt eder bırakırlar. 2 yıl sonra görürüz 30 tane taciz kaydı vardı gene serbest kaldı diye. ee enden olsa yeni türkiye
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