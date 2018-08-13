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Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 02:46 | Son Güncelleme

Adıyaman'da çantasındaki cep telefonu kutusunda 210 uyuşturucu hap ele geçirilen ve birçok suçtan aranan B.Ç.S. gözaltına alındı.

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli tavırlar sergileyen B.Ç.S.'nin kimliği ile çantası kontrol edildi.

iphone

TAM 210 ADET

Yapılan aramada çantadaki cep telefonu kutusunda 210 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan arandığı belirlenen B.Ç.S., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu hap uyuşturucu

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