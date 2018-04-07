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Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 01:26 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Bahri Kılıç (40) idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Polis Evi önünde, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Muhammed Misto'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Kılıç ve Suriye uyruklu Misto ile araçlarda bulunan aynı aileden Fatma Kılıç (24), Bedriye Kılıç (64) ve Nazif Kılıç (63) yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza Adıyaman trafik yaralı

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