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Adıyaman Esnaf Odası Başkanlığı seçim startını verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay, 6 Mayıs’ta yapılacak olan olağan genel kurul için Besni’de istişare toplantısı düzenledi.Besni Yenikentte yapılan istişare toplantısına il ve ilçe oda başkanları katıldı.

Adıyaman Esnaf Odası Başkanlığı seçim startını verdi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay, 6 Mayıs’ta yapılacak olan olağan genel kurul için Besni’de istişare toplantısı düzenledi.
Besni Yenikentte yapılan istişare toplantısına il ve ilçe oda başkanları katıldı. Toplantısında konuşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay, “6 Mayıs’ta yapılacak olan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin 2018 Olağan Genel Kurulunda teşkilatımızın oda yöneticisi arkadaşlarımızın teveccühü ile 2014 yılında beridir büyük bir mutluluk ve gururla yönetim kurulu başkanlığını yaptığım bu göreve ekip arkadaşlarımızla tekrar talip olduk. Bu doğrultuda Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati işitmen, Besni Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mitat Songur ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir araya gelerek ilk startımızı verdik" diye konuştu.

Adıyaman Esnaf Odası Başkanlığı seçim startını verdi

Adıyaman Esnaf Odası Başkanlığı seçim startını verdi

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