Adıyaman Filarmoni Orkestrası'ndan müzik şöleni

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Adıyaman Filarmoni Orkestrası, müzik şöleni sundu.
Şef Özgür Oğuz önderliğinde, Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sahneye çıkan orkestra, eserleri Mersinli müzikseverler için seslendirdi. Son dönemde elde ettiği uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Alican Süner, Güneydoğu Anadolu'nun ilk orkestrası olan Adıyaman Filarmoni'ye kemanı ile eşlik etti. Orkestra ile sahne alan Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi piyanist Serla Balkarlı, performansı ile göz doldurdu. Konserde Mendelssohn'un Keman, Piyano ve Yaylılar için Re Minör Konçertosu'nu seslendirildi. 2012 yılında kurulan Adıyaman Filarmoni Orkestrası, klasik müziğin yanı sıra repertuarında Türk müziklerine de yer verdi. Özgür Oğuz yönetimindeki orkestra, yaklaşık 2 saat süren konserin ardından alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.
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