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Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adıyaman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adıyaman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen polislere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Adıyaman merkezli Konya, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Yozgat ve Zonguldak’da 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bazı örgütsel dokümana el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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