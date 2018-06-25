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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

BİTLİS kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) acı haberi Adıyaman'daki yakınlarını yasa boğdu.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- BİTLİS kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) acı haberi Adıyaman'daki yakınlarını yasa boğdu.
Hanım ve Mehmet Canördek çiftinin 2'si kız 6 çocuğundan 3'üncüsü olan ve 1 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Cevdet Canördek, Bitlis'in Aşağıyolak köyü kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin saldırısında şehit oldu. 2 askerin de yaralandığı saldırıda şehit olan uzman çavuş Canördek'in acı haberi, öğleden sonra askeri yetkililer tarafından Kayaönü Mahallesi'ndeki ailesine iletildi. Aldığı acı haberle annesi ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları da acı haberi duyunca Canördek ailesinin evine gelerek taziyelerini iletmeye başladı. Şehadeti ile yakınlarını yasa boğan Uzman Çavuş Cevdet Canördek, yarın düzenlenenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Adıyaman'a şehit ateşi düştüAdıyaman'a şehit ateşi düştüAdıyaman'a şehit ateşi düştüAdıyaman'a şehit ateşi düştü

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