Adıyaman'da 10 kişi sobadan zehirlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Iraklı 10 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Irak'ın Kerkük kentinden gelen Türkmen aileden Mine Hasan, İkbal Ali, Keltim Cesim, Mustafa Necat, Muhammed Necat, Abdulsamet Mustafa, Yusuf Mustafa, Nur Velid Necat, Ahmet Zülfikar ve Metin Hasan, sabah erken saatlerde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 10 kişiyi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.