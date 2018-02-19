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Adıyaman’da 144 parça tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 20:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 144 parça tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.H.’nın ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait farklı ebatlarda 144 parça tarihi eser ele geçirildi.

Adıyaman’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 144 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.H.’nın ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait farklı ebatlarda 144 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.H. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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