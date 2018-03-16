Adıyaman'da 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, jandarma tarafından durdurularak aranan araçta gümrük kaçağı 19 bin paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 40'ncı kilometresinde oluşturulan yol kontrolünde durumundan şüphelenilen plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçta gümrük kaçağı 19 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum