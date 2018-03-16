Adıyaman'da 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, jandarma tarafından durdurularak aranan araçta gümrük kaçağı 19 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 40'ncı kilometresinde oluşturulan yol kontrolünde durumundan şüphelenilen plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçta gümrük kaçağı 19 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

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