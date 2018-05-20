Adıyaman'da 3 iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 3 iş yerinden 17 bin liralık gümüş yüzük, saat ve tespih çalıp, polis operasyonuyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.
Olay, geçen perşembe günü, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda bulunan 3 hediyelik eşya dükkanına giren 6 kişi, 17 bin lira değerinde gümüş yüzük, saat ve tespih çaldı. İhbarla iş yerlerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, parmak izi aldı. Görüntülerde ise hırsızların, kapıların kilidini ve camlarını kırarak, iş yerlerine girdiği, içeride bulunan eşyaları çalıp, olay yerinden ayrıldığı görüldü. Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin A.A., H.B., M.E.T., M.S., A.Y. ve M.S. olduğunu belirledi. Kimlik tespitleri yapılan 6 kişi, polis tarafından kent merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine götürüldü.
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