Adıyaman'da 3 kilo esrar ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarma düzenlenen operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, evin sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkeze bağlı Düzce köyünde bir eve operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 3 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, adı açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında arbede!
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!
Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
OHAL'de muhalefetin 2019 hesapları
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu
Fiyatı dudak uçuklattı!