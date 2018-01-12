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Adıyaman'da 3 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarma düzenlenen operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, evin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkeze bağlı Düzce köyünde bir eve operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 3 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, adı açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı.

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