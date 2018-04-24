Adıyaman’da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Adıyaman Samsat olarak 5.1 olarak belirlenen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.
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