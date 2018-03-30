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Adıyaman’da 600 polis ile uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (10)" kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya Adıyaman’da 600 polis katıldı.Adıyaman merkez ve ilçelerde 600 polis ve 13 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda araçlar ve vatandaşlar sorgulandı.

Adıyaman’da 600 polis ile uygulama

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (10)" kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya Adıyaman’da 600 polis katıldı.
Adıyaman merkez ve ilçelerde 600 polis ve 13 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda araçlar ve vatandaşlar sorgulandı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sorgulamaları yapılırken, gezici ekipler tarafından vatandaşların GBT’leri sorgulandı.
Ekipler kentin çeşitli bölgelerinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (10)" gerçekleştirdi.

Adıyaman’da 600 polis ile uygulama

Adıyaman’da 600 polis ile uygulama

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