Adıyaman’da 600 polis ile uygulama

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (10)" kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya Adıyaman’da 600 polis katıldı.

Adıyaman merkez ve ilçelerde 600 polis ve 13 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda araçlar ve vatandaşlar sorgulandı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sorgulamaları yapılırken, gezici ekipler tarafından vatandaşların GBT’leri sorgulandı.

Ekipler kentin çeşitli bölgelerinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (10)" gerçekleştirdi.