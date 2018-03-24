Adıyaman’da alt yapı çalışmasında göçük: 1 ağır yaralı

Adıyaman’da alt yapı çalışması esnasında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman merkez Yunusemre mahallesi Marangozlar Sitesi yakınında bulunan özel bir işletmenin alt yapı çalışması esnasında göçük meydana geldi. İş makinesi ile yapılan alt yapı çalışması esnasında göçük meydana geldi. İşçilerden Ahmet Yakar (21) göçükte toprak altında kaldı.
Vücudunun tamamı toprak altında kalan işçinin kurtarılması için itfaiye ve AFAD kurtarma ekiplerine bilgi veridi. Olay yerine gelen ekipler toprak altındaki şahsı çıkarmak için yaklaşık yarım sürdü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu göçük alanında can pazarı yaşandı.
Toprak altından ağır yaralı olarak çıkartılan yaralı Ahmet Yakar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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