Adıyaman’da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Adıyaman’da aralarında ambulansın da bulunduğu 3 araç çarpıştı. Kazada 3’ü sağlık görevlisi toplam 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Polis Evi karşısında dönüş yasağının bulunduğu yerde F.K. idaresindeki 27 D 5057 plakalı otomobil dönüş yapmak isterken zincirleme kaza meydana geldi. 27 D 5057 plakalı otomobil ile arkasından gelen C.T. idaresindeki 02 LA 235 plakalı ambulans ve M.B. idaresindeki 02 BK 283 plakalı otomobil birbirine çarptı. 27 D 5057 plakalı otomobilin arka kısmı, çarpışmanın şiddetiyle elektrik direği ile ambulans arasında kalarak adeta kağıt gibi ezildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü C.T., otomobil sürücüsü F.K., ambulansta bulunan sağlık görevlileri E.D., S. K. ve otomobilde bulunan T.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ambulansın hastaneden döndüğü ve içerisinde hasta bulunmadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtildi. Mesai arkadaşlarının kaza haberini duyan birçok sağlık personeli de kaza yerine ve hastaneye gelerek, arkadaşlarının sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Kazaya karışan ambulans ile iki otomobil, polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmaların ardından çekicilerle otoparka çekildi.
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