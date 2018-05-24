Adıyaman'da aranan 27 şüpheli tutuklandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis tarafından yapılan uygulamada hakkında arama kararı bulunan 27 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ayda yapılan asayiş uygulamasında cezaevi firarisi, kasten adam öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme, silahlı yağma, tehdit, hakaret, uyuşturucu madde ticareti ve cinsel saldırı suçlarından aranan ve hakkında kesinleş hapis cezası bulunan 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
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