Adıyaman'da askeri eğitim uçağı düştü iddiası (1)

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına askeri eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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