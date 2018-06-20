HABER

Adıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da rampadan inerken freni boşalan kamyon, devrildi.

Adıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 işçi öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da rampadan inerken freni boşalan kamyon, devrildi. Kazada, temizlik işçileri Mehmet Tepecik (42) ile Hakan Yapıcı (44) öldü, kamyon şoförü Mustafa E. ise ağır yaralandı.
Kaza, bu sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaş Köyü yakınlarında meydana geldi. Köylerden çöp toplayan İl Özel İdaresi'ne ait Mustafa E. yönetimindeki 02 LF 324 plakalı kamyonun rampadan inerken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada, ters dönen araçtaki temizlik işçileri Mehmet Tepecik ile Hakan Yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mustafa E. ise yaralandı.
Mustafa E., çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Temizlik işçilerinin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 işçi öldüAdıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 işçi öldüAdıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 işçi öldü

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Karaman'da iki köpeğe şiddet iddiasıKaraman'da iki köpeğe şiddet iddiası
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken drone ile yakalandıKesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken drone ile yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.