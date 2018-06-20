Adıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 işçi öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da rampadan inerken freni boşalan kamyon, devrildi. Kazada, temizlik işçileri Mehmet Tepecik (42) ile Hakan Yapıcı (44) öldü, kamyon şoförü Mustafa E. ise ağır yaralandı. Kaza, bu sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaş Köyü yakınlarında meydana geldi. Köylerden çöp toplayan İl Özel İdaresi'ne ait Mustafa E. yönetimindeki 02 LF 324 plakalı kamyonun rampadan inerken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada, ters dönen araçtaki temizlik işçileri Mehmet Tepecik ile Hakan Yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mustafa E. ise yaralandı. Mustafa E., çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Temizlik işçilerinin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.
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