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Adıyaman'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, dere yatağında Gökhan Katırcıbaşı'nın (24) cesedi bulundu.

Adıyaman'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, dere yatağında Gökhan Katırcıbaşı'nın (24) cesedi bulundu.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan ve Gökhan Katırcıbaşı'na ait olduğu belirlenen ceset otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan Katırcıbaşı'nın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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