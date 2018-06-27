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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, kursiyer pilot öldü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına, Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağı düştü, kursiyer pilot yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına, Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağı düştü, kursiyer pilot yaşamını yitirdi.
Bugün saat 08.30 sıralarında, Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait uçak, henüz belirlenemeyen nedenle boş araziye düştü. Parçalanan uçaktaki kursiyer pilot, yaşamını yitirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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