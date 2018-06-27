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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına, Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal (40) yaşamını yitirdi.

Mahir ALAN- Eyyüp BURUN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına, Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal (40) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kayalardı bölgesinde meydana geldi. Bölgeye bir uçağın düşerek yandığını görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait olduğu saptanan uçağa müdahale etti. Yangını söndüren ekipler pilota rastlamayınca, düşüş anında atladığı belirlenen pilotun bulunması için arazide çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda uçağın düştüğü yerde 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü bölgesinde kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman Valiliği'nden, kursiyer pilotun öldüğü olaya ilişkin teknik ekibin görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"27.06.2018 günü saat 08:15 sıralarında Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne bağlı eğitim uçağı Besni ilçemiz yakınlarına düşmüş, yaklaşık 20 km ötede Yukarı Söğütlü bölgesinde pilotun cesedine ulaşılmıştır. Uçağın düşüş sebebi ile ilgili teknik ekip görevlendirilmiş olup, gerekli inceleme ve araştırmalarını neticelendirmesinin ardından elde edilen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YALNIZ UÇUŞUNU YAPIYORDU

Öte yandan kursiyer pilot Mehmet Önal'ın bugünkü kazada eğitiminin 38'inci saatinde yalnız uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenildi. Önal'ın yaşamını yitirdiği olayda üniversiteye ait diğer uçağın da güvenlik amacıyla peşinden ilerlediği ve bağlantı kesilince düştüğü bilgisini yetkililere ilettiği bildirildi.

DÜŞEN UÇAK 2 YIL ÖNCE ALINMIŞTI

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek amacıyla 2016 yılı Haziran ayında 'Cessna 172SP' tipi 2 uçak satın almıştı. Tek motorlu, pervaneli olan ve 1 milyon 975 bin liraya satın alınan uçaklara T.C. GUA ve T.C. GUB isimleri verilmişti.

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