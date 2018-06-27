Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (4)

SON MESAJI 'HOŞÇAKAL' OLDU

Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın ölümünden kısa süre önce cep telefonu kamerasıyla çektiği video izleyenleri üzdü. Önal'ın sosyal medyada da üzüntü mesajları ile onlarca kişi tarafından son videosunda arkadaşına; "Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşcakal" dediği görülüyor.

