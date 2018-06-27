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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

SON UÇUŞUNU TAMAMLASA SERTİFİKA ALACAKTI Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın uçuşu tamamlayabilse pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5)

SON UÇUŞUNU TAMAMLASA SERTİFİKA ALACAKTI
Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın uçuşu tamamlayabilse pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.
Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Önal'ın ölüm haberi, eğitim gördüğü fakülte ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Öte yandan Önal'ın gerisinde ilk yaptığı yalnız uçuşunu tamamlamasının ardından Gaziantep Havalimanı'nda arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldığı ana ait görüntüler de kaldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5)Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5)Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5)Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5)

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