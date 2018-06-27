HABER

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

SON MESAJI 'HOŞÇAKAL' OLDU Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın ölümünden kısa süre önce cep telefonu kamerasıyla çektiği video izleyenleri üzdü.

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (6)

SON MESAJI 'HOŞÇAKAL' OLDU
Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın ölümünden kısa süre önce cep telefonu kamerasıyla çektiği video izleyenleri üzdü. Önal'ın sosyal medyada da üzüntü mesajları ile onlarca kişi tarafından son videosunda arkadaşına; "Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşcakal" dediği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (6)

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldüAfrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü
Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.