Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (7)

KAİK EKİBİ İNCELEME YAPTI
Gaziantep'te havalandıktan sonra Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşen Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne ait eğitim uçağında yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cenazesi, morgda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Uçağın düştüğü yere ulaşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekibi ise olay yerinde incelemesi yaptı. Kaza-kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağının enkazının, bölgeden kaldırılacağı belirtildi.
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