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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 1 polis gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 1 polis gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açığa alınan polis memuru M.P.'yi gözaltına aldı. M.P., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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