Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından örgütün esnaf yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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