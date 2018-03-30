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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından örgütün esnaf yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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