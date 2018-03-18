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Adıyaman’da havaların ısınmasıyla ilk boğulma olayı yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, havaların ısınmasıyla birlikte yakınlarıyla pikniğe giden genç, girdiği suda boğularak öldü.Edinilen bilgiye göre, yakınlarıyla birlikte Gazihandede Mesire alanına giden 21 yaşındaki Aziz Bilgiç, mesire alanı yakınlarında oynadığı topun Atatürk Barajı Göletine düştü.

Adıyaman’da havaların ısınmasıyla ilk boğulma olayı yaşandı

Adıyaman’da, havaların ısınmasıyla birlikte yakınlarıyla pikniğe giden genç, girdiği suda boğularak öldü.
Edinilen bilgiye göre, yakınlarıyla birlikte Gazihandede Mesire alanına giden 21 yaşındaki Aziz Bilgiç, mesire alanı yakınlarında oynadığı topun Atatürk Barajı Göletine düştü. Suya düşen topunu almak için suya giren Bilgiç, bir süre suda yüzdükten sonra gözden kayboldu. Suda gözden kaybolan Bilgiç’i, fark eden vatandaşlar ile yakınları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların yaptığı kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bilgiç’in en son gözden kaybolduğu yere dalış yapan Polis Dalgıç ekiplerince Aziz Bilgiç sudan çıkarılarak tekneye alındı. Suyun 17 metre derinliğinden çıkarılan Bilgiç, tekneye alınarak aha sonra kıyıya çıkarıldı. Burada hazır bekletin 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz Bilgiç, daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilgiç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da havaların ısınmasıyla ilk boğulma olayı yaşandı

Adıyaman’da havaların ısınmasıyla ilk boğulma olayı yaşandı

Adıyaman’da havaların ısınmasıyla ilk boğulma olayı yaşandı

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