Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki ayrı evden hırsızlık yaparken 650 ve 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalanan 3 kadın adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki ayrı eve hırsızlık için girildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı eve giren Neriman G., Ayten K. ve Habibe K.'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 650 TL ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. Para ve altınlara el konulurken şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardırdan adliyeye sevk edildi.
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