HABER

Adıyaman'da 'huzur' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da 254 polisin katıldığı, kent ve ilçe genelinde 'Yaman 2' huzur operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde kafe ile eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 254 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe, bar ve lokantalarda bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı olanlar gözaltına alınırken birçok araçta bıçak, tüfek, tabanca ve sopa bulundu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Korkudan evden dışarı çıkamıyor!

Korkudan evden dışarı çıkamıyor!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Hakkında 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, tepkisini mezara girerek gösterdi

Hakkında 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, tepkisini mezara girerek gösterdi

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.