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Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 02:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbiriyle taş ve sopalarla kavga etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat polisleri geldi. Polisler kavgaya karışanları güçlükle ayırırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Özel harekat polisleri ise olası başka bir olay çıkmasına karşı güvenlik önlemi aldı. Kavgada bir otomobilin de camları kırıldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı: 5 yaralıAdıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı: 5 yaralıAdıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı: 5 yaralıAdıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı: 5 yaralı

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