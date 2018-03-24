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Adıyaman’da iki grup arasında kavgası: 8 Yaralı, 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’da ‘yol verme’ tartışması sonrasında çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, 8 kişi göz altına alındı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde otomobil sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında Bahçelievler mahallesi Eski Mezarlık yanındaki cadde üzerinde yol verme tartışması yaşandı.

Adıyaman’da iki grup arasında kavgası: 8 Yaralı, 8 gözaltı

Adıyaman’da ‘yol verme’ tartışması sonrasında çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, 8 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde otomobil sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında Bahçelievler mahallesi Eski Mezarlık yanındaki cadde üzerinde yol verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında ayrılan her iki taraf birkaç saat sonra Eski Kahta Caddesi üzerinde kavga etti. Şahısların yakınlarının da katıldığı kavgada bıçak ve kesici alet kullanıldı.
Kavgada 1 kişi bıçakla, 7 kişi ise taş, soba ve sert cisimler ile yaralandı. Kavga esnasında bir aracın camı kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis taraftarları yatıştırmakta güçlük çekerken, takviye olarak özel harekat polisleri çağırıldı. Polis ekipleri kavga olayıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman’da iki grup arasında kavgası: 8 Yaralı, 8 gözaltı

Adıyaman’da iki grup arasında kavgası: 8 Yaralı, 8 gözaltı

Adıyaman’da iki grup arasında kavgası: 8 Yaralı, 8 gözaltı

Adıyaman’da iki grup arasında kavgası: 8 Yaralı, 8 gözaltı

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