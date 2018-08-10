HABER

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 23:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki otomobil çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki otomobil çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Safvan Pektaş yönetimindeki 44 HY 604 plakalı otomobil ile Fatih Maçin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Nebiha Pektaş (51), Mehmet Can, Sabri Pektaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
Çanakkale'de, 'Senfoni ile Müziğimiz' konseriÇanakkale'de, 'Senfoni ile Müziğimiz' konseri
Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralıMalatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.