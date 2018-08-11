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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 01:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki otomobil çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki otomobil çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Safvan Pektaş yönetimindeki 44 HY 604 plakalı otomobil ile Fatih Maçin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Nebiha Pektaş (51), Mehmet Can, Sabri Pektaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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