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Adıyaman'da İsrail protestosu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri İsrail'i Filistin'e yönelik saldırısından dolayı protesto etti.

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) Adıyaman'da, Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri İsrail'i Filistin'e yönelik saldırısından dolayı protesto etti.

Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlilerin şehit edilmesini kınadı.
Platform üyeleri adına gazetecilere konuşan Osman Süzen, Demokratik, barışçıl ve gösteri hakkını kullanan Filistinli direnişçilerine karşı silah kullanan İsrail'in bu tavrı bir terör tavrıdır ABD provokasyona yol açan bu karardan derhal vazgeçmelidir. Filistin halkının meşru talepleri kabul edilmelidir. Başkent olacağını ABD değil orada yaşayan halklar karar verir. Diğer Ortadoğu ülkelerine özellikle kendini İslam diye itelendiren ülkelere de şunu söylemek istiyorum Filistin sorununu ABD ve İsrail'in kullandığı gibi iç politika malzemesi olarak kullanmayın Filistin halkının meşru taleplerinin yanında olmak istiyorsanız öncelikle kendi halklarınıza barış ve demokrasi sağlayın kendi halkına barış ve demokrasi sağlamayan bir yönetimi Filistin halkına yapılan zulmü görmesi bu konuda samimi davranması mümkün değildir diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından platform üyeleri slogan atarak dağıldı.

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